تواصل التصويت بالانتخابات الرئاسية في مصر

انطلق، الاثنين، ثاني أيام عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في مصر. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على انتظام سير عملية التصويت في كافة لجان الاقتراع خلال اليوم الأول.



وأضافت هيئة الانتخابات أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات، وأشارت إلى أنه تم الدفع بمزيد من أعضاء الهيئة القضائية إلى اللجان الفرعية، لتخفيف الزحام وتسريع وتيرة التصويت.

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وتتم عمليات الاقتراع على 3 أيام في نحو 11 ألف لجنة فرعية.



ومع نهايةِ اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، شهِدت اللجانُ إقبالا من المواطنين، حيثُ رصَدَت الهيئةُ الوطنيةُ للانتخابات تصويتَ 5 ملايينِ مواطنٍ حتى منتصفِ اليوم من إجمالي 67 مليونا ممن لهم حقُ التصويت، وهي المشاركةُ الأعلى منذُ انتخاباتِ 2014.



ويتنافس 4 مرشَّحين على مقعَدِ الرئاسة، أولُهُم الرئيسُ الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يترشّح لفترةٍ ثالثة، وفريد زهران رئيسُ حزبِ المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيسُ حزبِ الوفد، وحازم عمر رئيسُ حزبِ الشعب الجمهوري. (العربية)