"رعب" يضربُ أروقة الجيش الإسرائيلي.. تقريرٌ يظهر ما يجري داخله!

جميع المؤشرات القادمة سواء من تل أبيب أو غزة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يعاني مشكلة كبيرة تمنعه من مواصلة القتال في القطاع؛ وأبرز أسباب ذلك ضعف الروح المعنوية لدى الجنود والضباط.

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واحد من الأسباب الدالة على انخفاض الحالة المعنوية ومحاولة قادة الاحتلال عدم انحدارها أكثر هو عدم الإعلان عن الخسائر الحقيقية بالأرواح التي تكبدها الجيش في غزة.



وأظهر الموقع الرسمي لجيش الاحتلال أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 430 قتيلاً، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، و107 عسكريين قتلى منذ بدء التوغل البري في 27 تشرين الأول الماضي.



لكن تلك الأرقام يُجمع المراقبون على أنها ليست حقيقية، لا سيما أن ما تبثه كتائب القسام من مقاطع فيديو لعملياتها ضد الجنود الإسرائيليين، يؤكد أن أرقاماً كبيرة لعدد الضحايا الذين سقطوا في صفوف الإسرائيليين لم يُكشف عنها، يضاف إليها عدد كبير آخر من الآليات العسكرية المختلفة التي خرج العديد منها من الخدمة.



خوف الضباط واحد من الأسباب الدالة على انخفاض الحالة المعنوية ومحاولة قادة الاحتلال عدم انحدارها أكثر هو عدم الإعلان عن الخسائر الحقيقية بالأرواح التي تكبدها الجيش في غزة.وأظهر الموقع الرسمي لجيش الاحتلال أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 430 قتيلاً، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، و107 عسكريين قتلى منذ بدء التوغل البري في 27 تشرين الأول الماضي.لكن تلك الأرقام يُجمع المراقبون على أنها ليست حقيقية، لا سيما أن ما تبثه كتائب القسام من مقاطع فيديو لعملياتها ضد الجنود الإسرائيليين، يؤكد أن أرقاماً كبيرة لعدد الضحايا الذين سقطوا في صفوف الإسرائيليين لم يُكشف عنها، يضاف إليها عدد كبير آخر من الآليات العسكرية المختلفة التي خرج العديد منها من الخدمة.



انخفاض معنويات الجيش الإسرائيلي يؤكده هروب اثنين من القادة الإسرائيليين الكبار خلال اشتباكات مع عناصر من كتائب القسام في غزة، في وقت يتطلب أن يكون القادة مثالاً للجنود في ارتفاع المعنويات القتالية.



وفعلياً، فقد اتخذ الجيش الإسرائيلي قراراً بإقالة القائدين العسكريين إثر هروبهما؛ لتسببهما بخسائر كبيرة بعد وقوع قوتهما في كمائن الفلسطينيين بغزة.



وبحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي، فإن قائد سرية ونائبه أقيلا بعدما انسحبا من معركة وقعت في شمال غزة، في أوج العملية البرية؛ إثر مواجهة سريتهما عشرات المقاتلين الفلسطينيين.



ووفق "واي نت"، فإن القضية خلقت أزمة شديدة بين قادة السرية والمقاتلين الذين يخدمون تحت إمرتهم، حيث قرر نصف الجنود بالوحدة المذكورة عدم العودة للخدمة فيها تضامناً مع قائدهم، الذي أبعده الجيش.



اللواء المذكور فقد الكثير من جنوده خلال المعارك في غزة، من بينهم أحد كبار الضباط، فضلاً عن إصابة آخرين بجراح متفاوتة، إضافة لإصابة الكولونيل المسؤول عن اللواء، بحسب "واي نت".



أما جنود السرية، الذين بقوا دون القيادة التي فرت من المعركة فقالوا للموقع الإسرائيلي: "دخلنا إلى منطقة ملغمة، وكان هناك العديد من المخربين (مجاهدو حماس) وقاموا بإطلاق صواريخ من طراز (آر.بي.جي)، ولم يتوقف إطلاق النار الكثيف بتاتاً".



وفي شأن ذي صلة بما سبق، تذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جنوداً إسرائيليين وصفوا ما واجهوه في الحرب البرية على قطاع غزة بـ"الجحيم"، وأنه أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم.



ونقلت عن جنود قولهم إنهم وقعوا في كمين للمقاومة وعاشوا لحظات "جهنمية"، بحسب وصفهم، وأضافوا: "استعددنا استخباراتياً للمواجهة، بشكل عام، مع توقع عدد قليل جداً من المقاتلين. بشكل مفاجئ فُتحت نيران جهنمية نحونا من أسلحة رشاشة وأسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي، من اتجاهات مختلفة ومن قبل عشرات المقاتلين".



وأكد الجنود أن "المعركة الهجومية تحولت إلى سباق للإنقاذ فقط، مشيرين إلى "استعداد غير جيد للمعركة".



أعراض ما بعد الصدمة



بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إن 34% من الإسرائيليين يعانون أعراض ما بعد الصدمة النفسية، بسبب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.



وأشارت دراسة إسرائيلية إلى أن هناك تصاعداً في استهلاك المواد المسببة للإدمان، بسبب الصدمات النفسية.



واعتبرت زيادة استهلاك المواد المسببة للإدمان، والتي يراها كثيرون من الإسرائيليين كالسحر، قد تؤدي مع مرور الوقت إلى الإدمان.



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن "حوالى 7% تعرضوا لإصابات نفسية من بين الجنود الذين شاركوا في العدوان، وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة، لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب هو أيضاً مصاب نفسياً، وأيضاً لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".



من جانبه قال رئيس منظمة المعاقين في الجيش الإسرائيلي، عيدان كاليمان: "هناك عدد كبير من الجرحى هنا، حتى قبل موجة ما بعد الصدمة التي سوف تجتاحنا خلال عام تقريباً".



محاولات لرفع المعنويات



رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، يسعيان كثيراً إلى رفع الروح المعنوية لجنود الاحتلال الموجودين في شمال غزة، إلا أنهما يفشلان.



وزار نتنياهو جنود الاحتلال في قطاع غزة، وتحدث معهم لرفع معنوياتهم، كذلك فعل غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومسؤولون إسرائيليون كبار آخرون.



وتأتي هذه الزيارات أيضاً في إطار تهدئة روع الإسرائيليين المدنيين، وطمأنة الإعلام المحلي، لا سيما مع عدم وجود ثقة بأن جيش الاحتلال يسيطر على شمالي غزة.



وسبق أن شككت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وعود نتنياهو وغالانت باحتلال كامل شمال قطاع غزة، وصولاً إلى خانيونس وحي الزيتون وجباليا.



واستبعدت الصحيفة، في تقرير لها قبيل بدء الهدنة في 24 تشرين الثاني 2023، أن يحقق غالانت وعده المعلن للإسرائيليين بالقضاء التام على حركة "حماس"، وتفكيكها.



ولفتت "يديعوت" إلى وجود "فجوة واضحة" بين القيادة العسكرية والأمنية وبين القوات الإسرائيلية على الأرض في غزة.



وأشارت إلى أنه توجد أغلبية في القوات داخل غزة ترغب في الخروج من القطاع والعودة إلى منازلهم. كذلك، نقلت الصحيفة أيضاً عن جريحين اثنين من جيش الاحتلال قولهما إنهما لا يرغبان في العودة إلى جبهات القتال في غزة.



صدمة "طوفان الأقصى"