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إلغاء الحكم الذاتي لكشمير.. وتنظيم انتخابات في الولاية العام المقبل

Lebanon 24
11-12-2023 | 03:38
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في الهند، صادقت المحكمة العليا اليوم الإثنين على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ذات الغالبية المسلمة.

واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر في العام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".
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كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشددة على وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".

من جهته، رأى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، يشكل "بارقة أمل".

وكتب الزعيم القومي الهندوسي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن هذا القرار "التاريخي" هو "بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا".(العربية)

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