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57 شهيدا بقصف إسرائيلي على مبنى في جباليا.. هذه العائلة مُستهدفة

Lebanon 24
11-12-2023 | 04:40
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استشهد 57 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية فجر اليوم الإثنين في جباليا، شمالي قطاع غزة، وفق ما أكد تلفزيون فلسطين.

وقال المصدر إن القصف استهدف عمارة "عائلة أبو وردة" في جباليا.

وتستمر الغارات الجوية الإسرائيلية والمعارك على الأرض في قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحرب.
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وقالت إسرائيل إنها مستعدة للقتال لأشهر أو أكثر لهزيمة حماس في القطاع المنكوب، مع تكثيف هجومها البري بمزيد من الضربات الجوية ونيران المدفعية.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد نحو 18 ألف شخص في قطاع غزة، فضلا عن فقدان الآلاف وإصابة عشرات الآلاف.(سكاي نيوز)


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