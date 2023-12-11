قتيلان وجريح في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية

قتل شخصان وأصيب آخر من جراء إطلاق نار في مدينة سيون السويسرية، الإثنين.



وقالت الشرطة في مقاطعة فاليه، أن المشتبه به رجل مجهول الهوية أطلق عدة أعيرة نارية في موقعين مختلفين بمدينة سيون، التي يقطنها حوالى 35 ألف شخص.

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