22
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في مصر... إلقاء القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود بحراً
Lebanon 24
11-12-2023
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت الشرطة المصرية القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود المصرية بحراً وتم تسليمه لاحقاً إلى الشرطة الإسرائيلية.
وقال موقع "IDF Waves" الإخباري الإسرائيلي إن مواطناً إسرائيلياً كان يستقل دراجة بحرية في البحر الأحمر، اجتاز الحدود المصرية قادماً من الأراضي الإسرائيلية عن طريق الخطأ.
Advertisement
وقال الموقع إن مراقبو الجيش الإسرائيلي الذين تعرفوا على المواطن أرسلوا قوات لإيقافه لكنه تمكن من عبور الحدود وتم القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ردًا على ذلك، فقد تمّ التعامل مع الحادث من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اقفال عام غداً
Lebanon 24
اقفال عام غداً
11:59 | 2023-12-10
10/12/2023 11:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟
Lebanon 24
عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟
11:17 | 2023-12-10
10/12/2023 11:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
12:07 | 2023-12-10
10/12/2023 12:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد
Lebanon 24
قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد
12:44 | 2023-12-10
10/12/2023 12:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت زوجته الجميلة ببطن منتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوداً جديداً: "يارب تكون خلقة تامة" (صورة)
Lebanon 24
ظهرت زوجته الجميلة ببطن منتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوداً جديداً: "يارب تكون خلقة تامة" (صورة)
15:36 | 2023-12-10
10/12/2023 03:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2023-12-11
كيف أصبحت فنلندا أسعد دولة في العالم؟
10:00 | 2023-12-11
قصة مشوّقة.. هكذا أنقذ الصليب الأحمر ملايين الأرواح بالحرب العالمية
09:15 | 2023-12-11
وثائق تخرج إلى العلن: دولة بارزة أجرت أبحاثا عن فيروس كورونا بين 2016 و2020
09:03 | 2023-12-11
تم تهريبها عبر 5 دول على مدى 4 أشهر.. شاهدوا سيارة كيم الجديدة الفاخرة!
09:01 | 2023-12-11
خطة لمعاقبة "حماس" والمستوطنين.. هل يقرّها الاتحاد الاوروبي؟
09:00 | 2023-12-11
"داسه أقوياء العالم".. كيف وصف مُحامٍ فرنسي وضع القانون الدولي في غزّة؟
فيديو
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
11/12/2023 17:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
11/12/2023 17:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 17:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24