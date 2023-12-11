في مصر... إلقاء القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود بحراً

Advertisement

ألقت الشرطة المصرية القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود المصرية بحراً وتم تسليمه لاحقاً إلى الشرطة الإسرائيلية.وقال موقع "IDF Waves" الإخباري الإسرائيلي إن مواطناً إسرائيلياً كان يستقل دراجة بحرية في البحر الأحمر، اجتاز الحدود المصرية قادماً من الأراضي الإسرائيلية عن طريق الخطأ.وقال الموقع إن مراقبو الجيش الإسرائيلي الذين تعرفوا على المواطن أرسلوا قوات لإيقافه لكنه تمكن من عبور الحدود وتم القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ردًا على ذلك، فقد تمّ التعامل مع الحادث من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.