الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 433 منذ 7 تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد الجنود القتلى منذ انطلاق العملية البرية في غزة في الـ27 من الشهر نفسه 123.وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إلى مقتل 7 جنود إضافيين في صفوفه وهم:-الضابط احتياط جدعون إيلاني 35 عاما، من مشاعل، مقاتل في الكتيبة 2855 تشكيل رأس الحربة (55)، قتل في معركة بقطاع غزة.-الرقيب أول (احتياط) إيتاي بيري، 36 عاماً من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة.-الرائد (احتياط) أفيتار كوهين 42 عاماً من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة.-الرائد غال بيشر 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، توفي في حادث سيارة عسكرية جنوبي "إسرائيل".-الرائد (احتياط) رومان برونشتاين46 عاما، من بات يام، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قُتل في معركة في قطاع غزة.-الرائد (احتياط) آري يهيل زانيلمان 32 عاما، من القدس، مقاتل في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة بقطاع غزة.-النقيب (احتياط) إيليا يانوفسكي 24، من القدس، قائد فصيلة في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة قطاع غزة.