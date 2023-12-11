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عربي-دولي

5 جنود إسرائيليين... هكذا قُتلوا اليوم

Lebanon 24
11-12-2023 | 06:38
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قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ 5 قتلى من الذين أعلن عنهم اليوم، قُتلوا في كمين قرب فتحة نفق في خانيونس.
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خان يونس

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