أين ستجري روسيا الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

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ستجري روسيا الانتخابات الرئاسية في المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن اللجنة المركزية للانتخابات.وستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار 2024 ويتوقع أن تؤدي إلى نيل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية، الإثنين.وقالت اللجنة إن التصويت سيشمل دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وهي مناطق أعلنت روسيا ضمّها في العام 2022، رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها، وفق وكالة "رويترز".وفرضت موسكو الأحكام العرفية في المناطق الأربع التي تسيطر عليها.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، في خطوة قد تبقيه في السلطة حتى 2036 على الأقل.