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عربي-دولي

أين ستجري روسيا الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

Lebanon 24
11-12-2023 | 06:50
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ستجري روسيا الانتخابات الرئاسية في المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن اللجنة المركزية للانتخابات.

وستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار 2024 ويتوقع أن تؤدي إلى نيل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية، الإثنين.
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وقالت اللجنة إن التصويت سيشمل دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وهي مناطق أعلنت روسيا ضمّها في العام 2022، رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها، وفق وكالة "رويترز".

وفرضت موسكو الأحكام العرفية في المناطق الأربع التي تسيطر عليها.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، في خطوة قد تبقيه في السلطة حتى 2036 على الأقل.
 
ويحكم الزعيم البالغ 71 عاما روسيا منذ مطلع الألفية الثالثة، وفاز في أربعة انتخابات رئاسية وتولى فترة قصيرة رئاسة الحكومة في نظام باتت فيه المعارضة غير موجودة فعلا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 اذار، في خطوة يقول منتقدو الكرملين إنها تجعل ضمان الشفافية أكثر صعوبة. (سكاي نيوز)

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