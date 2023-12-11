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عربي-دولي

بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)

Lebanon 24
11-12-2023 | 07:31
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خطفت فاطمة فلوريس البالغة من العمر 42 عاما الأضواء خلال الفترة الأخير، حيث ظهرت عدة مرات إلى جانب الرئيس الأرجنتينيّ الجديد خافيير ميلي.
 
وفلورنس هي ممثلة ومقدمة برامج بارزة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقبل كل شيء، هي نجمة كوميدية مشهورة بمواهبها كمقلدة.
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وكانت فلوريس متزوجة لمدة 22 عاما من منتجها نوربرتو ماركوس، وهو الذي اقترح اسمها المستعار فاطمة، لأن اسمها الحقيقي هو يوجينيا.
 
هي ابنة مهندس معماري ومدرس تاريخ وجغرافيا، نشأت في أوليفوس في بلدة شمال غرب بوينس آيرس، حيث يقع المقر الرسمي لرؤساء الأرجنتين.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، التقت فلوريس وميلي في كانون الاول 2022، على هامش برنامج تلفزيوني، لكن علاقتهما لم تبدأ إلا بعد بضعة أشهر.

ولم يتم الكشف عنها إلا في اب الماضي، بعد أسبوع من الانتخابات التمهيدية التي استهدفت تسمية مرشحين للرئاسة. وتساءلت بعض وسائل الإعلام حينها عن سبب توقيت هذا الإعلان.

وبعد سرية تامة، ظهر الحبيبان علنا لأول مرة قبل أسبوعين فقط من الانتخابات. وقبل بضعة أيام، في المرحلة الأخيرة قبل التصويت، اضطرت فاطمة فلوريس إلى نفي شائعات الانفصال.

ومساء أمس الأحد، ظهرت فاطمة متألقة إلى جانب ميلي، وهي تحيي الجمهور. (روسيا اليوم)
 
 

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