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عربي-دولي

والدته مغنية معروفة.. ظهور نادر لإيلون ماسك وابنه خلال مباراة لكرة القدم

Lebanon 24
11-12-2023 | 07:30
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حضر الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، وابنه مباراة لكرة القدم وصفت بـ"التاريخية"، وأقيمت بين فريقي الجيش والبحرية الأميركيين، يوم السبت الماضي، متجاهلًا معركة الحضانة المريرة مع زوجته المغنية السابقة غرايمز.
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ورصدت عدسات الكاميرات ماسك وابنه البالغ من العمر 3 سنوات، أثناء تجولهما في "استاد جيليت" في ماساتشوستس، إذ ظهر الطفل الصغير جالسًا على كتف والده مبتسمًا.
 
وصرَّح مصدر لموقع "بيج 6" قائلًا : "وصل إيلون إلى حلبة السباق بعد أكثر من ساعة من بدء السباق، كان يبتسم ويضحك مع عدد قليل من الأصدقاء قبل أن يضع ابنه على كتفيه ويمشي إلى مرآب المرسيدس.
 
إيلون ماسك
وشوهد ماسك وابنه في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، الذي أقيم في ولاية تكساس الأميركية أخيرًا.

وبالعودة إلى أزمة الحضانة، سبق للمغنية الكندية غرايمز أن رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، بشأن مسألة تتعلق بأطفالهما الثلاثة؛ بعد رفضه السماح لها برؤيتهم.

ووفقًا لصحيفة "بيج 6"، قدمت كلير باوتشر، نجمة مسلسل "Genesis"، التماسًا قانونيًّا يتعلق بالحصول على "علاقة أبوية"، في إحدى محاكم ولاية كاليفورينا، في شهر أيلول الماضي.
 
إيلون ماسك


ويهدف الطلب من المحكمة تحديد الوالدين القانونيين للأطفال، لاسيما أنهما غير متزوجين.
 
 
ويُشار إلى أن ماسك رحب سرًا بطفل ثالث من غرايمز، ليرتفع عدد أبنائه من علاقاته المتعددة إلى 11.

وأكَّد ماسك أن مولودًا جديدًا انضم لعائلته أخيرًا، وقد أطلقا عليه اسم "تيكنو ميكانيكوس"، ويلقب بـ"تاو"، بينما يحمل شقيقه الأول اسم "X Æ A-Xii"، كما تُدعى شقيقتهما "إكسا دارك سيدراييل". (فوشيا)
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