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وزير الخارجية الإيراني: هذا هو الأمر الوحيد الذي يجمع بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:04
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أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان خلال منتدى دولي في العاصمة القطرية الدوحة، إن الأمر الوحيد الذي يجمع بين إيران وإسرائيل هو أنهما لا يؤمنان بحل الدولتين.

وبحسب ما أفادت به وكالة "رويترز"، كرر أمير عبد اللهيان اقتراح إيران بإجراء استفتاء لتحديد مصير فلسطين مع السماح فقط لأحفاد أولئك الذين عاشوا هناك قبل عام 1948 بالتصويت.
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