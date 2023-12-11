خطر جديد يُهدّد سكان غزة: الناس سيموتون في الشوارع

ذكر موقع "الحرة"، أنّ الشتاء قادم بقوة وبسرعة إلى قطاع غزة حيث يضطر السكان إلى العيش في مناطق مكتظة.

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وبينما النظام الصحي ينهار، يدق متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني "ناقوس الخطر" بشأن كارثة إنسانية قد تجعل "الناس تموت في الشوارع".وشردت الحرب في غزة 1.9 مليون شخص، أي 85 بالمئة من سكان القطاع، وسط تقارير من منظمة الصحة العالمية عن وضع صحي "كارثي".ويُشير المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبد الجليل حنجل إلى "دخول الأجواء الباردة إلى قطاع غزة منذ أيام، ما يزيد الأعباء على النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه".ووسط الأجواء الباردة يحاول بعض السكان "إغلاق الشبابيك والأبواب"، بينما يكتظ عدد كبير من النازحين في "غرف مغلقة"، ما يؤدي لتسارع انتشار أمراض الجهاز التنفسي، وفق المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني.ومن مستشفى غزة الأوروبي الواقع بين خان يونس ورفح، يؤكد العميد السابق لكلية فلسطين للتمريض الدكتور نبيل النجار، وجود أعداد كبيرة من النازحين المصابين بـ"التهابات صدرية"، بسبب الأجواء الباردة ورائحة البارود، وذلك بأماكن الإيواء والمستشفيات.ويُعاني عدد كبير من النازحين من "احتقانات فيروسية"، بسبب الازدحام بأماكن الإيواء وعدم وجود "خدمات طبية مناسبة".ومن جانبه، يقول محمود أبو الريان، النازح من بلدة بيت لاهيا الشمالية إلى رفح: "كل ما أملك هو الملابس التي أرتديها، وما زلت لا أعرف ما هي الخطوة التالية".ويضيف:" الجو بارد جدا، والخيمة صغيرة جدا، نحن نعيش في البرد القارس".ويحذر حنجل من أن "كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة"، هم الفئة الأكثر عرضة لمخاطر صحية خلال فصل الشتاء، في ظل حاجتهم لـ"علاجات وأجهزة تنفس اصطناعي" غير متوفرة حاليا في المستشفيات المكتظة أصلا بالمصابين.والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين لا يستطيعون الحصول على الرعاية والأدوية، يموتون في كثير من الأحيان، وكان بين هؤلاء سيدة تبلغ من العمر 54 عاما، والتي تم إجلاؤها من شمال غزة إلى رفح، حسبما تشير "الغارديان". (الحرة)