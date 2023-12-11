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صحة

وثائق تخرج إلى العلن: دولة بارزة أجرت أبحاثا عن فيروس كورونا بين 2016 و2020

Lebanon 24
11-12-2023 | 09:15
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أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية تلقت وثائق تشير إلى أن الولايات المتحدة أجرت أبحاثًا حول فيروس كورونا في الفترة من 2016 إلى 2020.
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وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء، قال كيريلوف: "تشير التقارير لدينا بشأن مشروع "تقييم مخاطر فيروس كورونا" والعدوى الناشئة من الخفافيش آكلة الحشرات في أوكرانيا وجورجيا، إلى أنّ أبحاثاً تتعلّق بفيروسات كورونا جرت بين عامي 2016 و2020". (العربية)

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