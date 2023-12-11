الأسد يُصدر قانوناً... ماذا أعلن فيه؟

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد للواء دون التقيد بالملاك. (روسيا اليوم)

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