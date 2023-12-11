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عربي-دولي

الأسد يُصدر قانوناً... ماذا أعلن فيه؟

Lebanon 24
11-12-2023 | 10:39
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد للواء دون التقيد بالملاك. (روسيا اليوم)
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