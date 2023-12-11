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عربي-دولي
بوتين يُدشّن غواصتين نوويتين جديدتين
Lebanon 24
11-12-2023
|
10:46
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دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غواصتين نوويتين جديدتين ستنضمان إلى الأسطول الروسي، خلال زيارته إلى أقصى الشمال، وتعهد بمواصلة "تطوير القوة البحرية" لبلاده.
وقال بوتين خلال الاحتفال في سيفيرودفينسك، إن "هاتين الحاملتين للصواريخ الهائلتين اللتين لا مثيل لهما في فئتهما، ستنضمان إلى قواتنا البحرية".
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وأضاف أن "العمل على تطوير القوة البحرية لروسيا سيستمر بلا شك".
ووعد بوتين بتعزيز الوجود البحري الروسي "في القطب الشمالي وأقصى الشرق والبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين". (سكاي نيوز)
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