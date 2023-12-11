بوتين يُدشّن غواصتين نوويتين جديدتين

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دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غواصتين نوويتين جديدتين ستنضمان إلى الأسطول الروسي، خلال زيارته إلى أقصى الشمال، وتعهد بمواصلة "تطوير القوة البحرية" لبلاده.وقال بوتين خلال الاحتفال في سيفيرودفينسك، إن "هاتين الحاملتين للصواريخ الهائلتين اللتين لا مثيل لهما في فئتهما، ستنضمان إلى قواتنا البحرية".وأضاف أن "العمل على تطوير القوة البحرية لروسيا سيستمر بلا شك".