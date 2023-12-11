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قراصنة إيرانيون يلقبون أنفسهم بالطوفان.. ينفذون أكبر هجمة في تاريخ إسرائيل وهذا ما فعلوه

Lebanon 24
11-12-2023 | 11:50
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نفذت "مجموعة قراصنة إيرانيين يطلقون على أنفسهم اسم "الطوفان" نفذت "أكبر هجمة سيبرانية على إسرائيل في تاريخها"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب قناة "N12"، فقد تسببت المجموعة الإلكترونية بتسريب سيل من المعلومات المحفوظة لدى عدة شركات تخص ملايين الإسرائيليين، حيث نجحت في اختراق أنظمة إحدى شركات استضافة المواقع والوصول من خلالها إلى بيانات شخصية تابعة لسلسلة مواقع إسرائيلية.
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القناة الإسرائيلية أشارت إلى أنه أي قاعدة بيانات يتم تسريبها غالباً ما تحتوي على رسائل البريد الإلكتروني والأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وكلمات المرور والمشتريات وأحيانا أيضا المعاملات التجارية الخاصة للعملاء.
ووفقا للتقديرات، فإن المعلومات التي تم تسريبها هي وفق تعريف عالم الإنترنت "ذهب خالص".
 

المصدر: روسيا اليوم
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