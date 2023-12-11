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عربي-دولي

قائد القوات البحرية للجيش الإيراني: سنطرد الأساطيل الأجنبية من المنطقة

Lebanon 24
11-12-2023 | 12:05
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أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن حاملة الطائرات التي دخلت المنطقة جاءت من أجل إشعال الفتن.

 
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وقال الأدميرال شهرام إيراني في كلمة ألقاها أمام "المؤتمر الوطني لتطوير سواحل مكران : "إن كثيرين قالوا إن حاملة الطائرات التي دخلت منطقتنا جاءت من أجل تغيير المعادلات، لكن يجب القول بأنهم جاؤوا من أجل إشعال الفتن وسد حاجاتهم، ونحن نقول بأننا سنطردهم من المنطقة قريبا".

 

وأكمل الأدميرال إيراني: "قبل شهرين من الآن، أراد الأمريكيون تفتيش صهريج وقود بحري لنا في المحيط الأطلسي، لكن التفتيش بحاجة إلى ترخيص من الأمم المتحدة، وعندما جاؤوا من ادارة التفتيش الأمريكية لتفتيش الصهريج البحري، لم نسمح لهم حتى بالاقتراب منا".

 

وشدد قائلا: "أمن الملاحة البحرية هو مستتب، لكن التواجد الدائمي في أعالي البحار يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونحن سعينا خلال الرحلة التي قامت بها المجموعة 86 للقوات البحرية الإيرانية حول الكرة الأرضية إلى إنشاء تواجد دائمي لنا هناك إذا كنا رأينا جزيرة في مسار إبحارنا".

 

وبين الأدميرال إيراني أن "التفوق البحري سيتحقق قريبا وأن الدبلوماسية البحرية تظهر للعيان سريعا وسيطلع الجميع على ذلك". 

 

وأردف: "القوات البحرية الإيرانية قد وسعت انتشارها في سواحل مكران وبدأت ببناء منشآت هناك، كما تقوم الآن ببناء سفن إسناد تعمل في تلك المنطقة".

(وكالات)

 

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