فحص أكثر من ألف جثة شهيد فلسطيني.. هل بينهم قتلى إسرائيليون؟

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وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين، أن العملية ستجري في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات العدو تسعى إلى التعرف على هويات جثامين أكثر من ألف مقاتل ومواطن فلسطيني من قطاع غزة، استشهدوا خلال هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول، للتأكد من عدم وجود جثث لقتلى إسرائيليين بينهم.وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين، أن العملية ستجري في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل.

وسيشارك فيها مندوبون عن الحاخامية العسكرية ومعهد الطب الجنائي، وسيتم أخذ عينات أسنان وحمض نووي (دي.أن.إيه.) من جميع الجثامين.

وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن هذه العملية ستستغرق أسبوعين على الأقل، من أجل التأكد من عدم وجود جثث لقتلى إسرائيليين خلال جمع جثامين الشهداء الفلسطينيين.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية ستمكنه من جمع معلومات استخباراتية حول المقاتلين الذين شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول.





