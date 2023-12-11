إسرائيل توافق على فتح أهم معبر لإدخال المساعدات إلى غزة.. تعرفوا عليه

وافقت سلطات العدو الإسرائيلي على فتح معبر كرم بو سالم بين غزة ومصر لتفتيش قوافل المساعدات وإدخالها إلى القطاع، حسبما أعلن مكتب القائم بأعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

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وقال المكتب في بيان نشر عبر منصة "إكس": "قمنا بتوسيع قدراتنا للإجراء التفتيش اللازم لقوافل المساعدات المقدمة إلى غزة، وبالتالي سيتم فتح معبر كرم أبو سالم ما سيضاعف عمليات التفتيش وبالتالي حجم المساعدات التي ستدخل القطاع.

وأضاف البيان: "لكن حتى اللحظة ما تزال المساعدات عالقة على المعبر، وعلى الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة، فالمساعدات موجودة والناس بحاجة إليها".

ولا تزال إسرائيل تحاصر أهالي قطاع غزة، بعد ارتكاب المجازر الشنيعة بحقهم وحرمانهم من المساعدات، حيث بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي منذ ثلاثة أشهر أكثر من 18 ألف فلسطيني.





