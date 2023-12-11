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عربي-دولي

مستقبل غزة بعد الحرب.. هذه خطة نتنياهو

Lebanon 24
11-12-2023 | 12:43
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن بلاده ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، معبرا عن رفضه أيضا فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع. 


وقال نتنياهو، خلال اجتماعه بلجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، إن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة الفلسطينية تريد أن تفعل ذلك على مراحل". 
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وتابع: "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة، ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع".
 
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