افتتاح 3 محطات تحلية مياه بدعم إماراتي لتخفيف معاناة سكان غزة

بحضور أعضاء مجلس الأمن الدولي وبجهود إماراتية ضمن عملية "الفارس الشهم 3" تم افتتاح 3 محطات لتحلية مياه البحر لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وتم تشغيل المحطات في الجانب المصري من حدود رفح ومد أنبوب ماء يعبر الحدود لإمداد قطاع غزة بالمياه يومياً بإنتاجية تصل إلى 600 ألف غالون من الماء يومياً.

ووصل مندوبو عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم، إلى مدينة العريش، بعد أيام من إسقاط الولايات المتحدة مشروع قرار في المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتأتي الزيارة غير الرسمية التي تستمرّ يومًا واحدًا ونظمتها الإمارات ومصر، في خضمّ أزمة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة المحاصر والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "مقبرة للأطفال".

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ويشارك في الزيارة أكثر من 10 سفراء لدول بينها روسيا والمملكة المتحدة، التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار.

(سكاي نيوز)