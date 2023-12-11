السويد تعلن عدم دعمها لهدنة طويلة الأمد في غزة

أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم، أن بلاده لا تدعم هدنة طويلة الأمد في غزة.

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وقال بيلستروم عند وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أتطلع إلى مناقشة موضوع الهدنة، لكن السويد تريد أولا وقبل كل شيء أن ترى فترات توقف إنسانية، لا يمكننا المطالبة بهدنة طويلة الأمد، هذا يعني أن إسرائيل لن تكون قادرة على محاربة حماس".

وحول فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب أفعالهم العنيفة ضد الفلسطينيين، قال بيلستروم: "يجب بذل الجهود لضمان ذلك، من المهم أن يجري الاتحاد الأوروبي أيضا نقاشا مع الحكومة الإسرائيلية حول كيفية وقف عنف المستوطنين". (وكالات)