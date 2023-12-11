إيطاليا تراقب تبعات فوز ترامب.. هل يلغي دعمه لأوكرانيا أم يدخل في الحرب؟

يراقب المجتمع الغربي احتمالية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، لرئاسة الولايات الأمريكية، وكيف ستكون الأمور.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على أهمية تقييم التبعات التي قد يخلفها الفوز المحتمل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية على دعم الغرب لكييف.

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وقال الوزير كروزيتّو، في منتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية: "لا أعرف ما الذي سنخاطر به إذا فاز ترامب، لكنني أعلم أننا بحاجة إلى تقييم جميع السيناريوهات"، مبيناً أن "الالتزام الملقى على عاتق الأمم المتحدة هو أن تضع جميع الاحتمالات أمامها".

وبحسب كروزيتّو، فإنه "حتى لو غاب حجر واحد فقط من دعامة تأييد استمرار تدفق المساعدات لأوكرانيا، فلا بد من أنه ستكون هناك صعوبات".

وأضاف: "للحديث عن جيش أوروبي مشترك، علينا التطرق إلى شيء مختلف عن القوات المسلحة الوطنية، فهو أمر يستغرق بناؤه ما بين 25 إلى 30 عاماً".

الوزير الإيطالي أشار إلى أنه "بالطريقة ذاتها التي أنشئت بها منظمة حلف شمال الأطلسي، يمكن تشكيل القوات المسلحة الأوروبية، التي بوجود مركز قيادة وسيطرة موحّد، يمكنها التحرك كما لو كانت قوة واحدة".

وسبق أن ذكرت الولايات المتحدة عدم قدرتها على إمداد أوكرانيا بالأسلحة خلال حربها مع أميركا، دون موافقة البنتاغون.



