العراق.. تحذير من عواقب الهجمات على القواعد الأميركية

حذر مدير وكالة الاستخبارات الأمركية وليام بيرنز رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني من "عواقب وخيمة" ستواجه بها واشنطن بغداد إذا لم تتخذ اجراءات لوقف الهجمات على القواعد الأمريكية.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول عراقي قوله، إن تحذير بيرنز يأتي وسط تزايد الهجمات على أهداف أميركية في العراق. وأشارت الوكالة، إلى أن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 84 مرة على الأقل منذ 7 تشرين الأول.

وقال مسؤول أميركي لوكالة "أسوشييتد برس" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر السوداني أيضا خلال محادثة هاتفية أن واشنطن تتوقع من الحكومة العراقية أن تتحرك لمنع الهجمات على الأهداف الأميركية.

(روسيا اليوم)