إسرائيل استغلت الهدنة واعتقلت أكثر من 500 عنصر من حماس.. إلى أين نُقلوا؟

اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، أكثر من 500 عنصر من حماس، والجهاد الإسلامي، حسب زعمه.

وذكر الجيش الإسرائيليّ أنه "أُلقي القبض على أكثر من 500 ناشط من منظمتي حماس والجهاد الإسلامي، من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" في الشهر الأخير".

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وأضاف أنه "تمّ نقلهم إلى إسرائيل لمزيد من التحقيق من قبل الوحدة 504 في شعبة الاستخبارات والشاباك".

وزعم أنه "بعد انتهاء وقف إطلاق النار، قام مقاتلو الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك باعتقال نحو 140 ناشطًا من حماس والجهاد الإسلامي في مختلف أنحاء قطاع غزة".

وقال إنه تم "اعتقال النشطاء خلال معارك الأيام الأخيرة من قبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي، واستسلم بعضهم طوعا، وتم نقلهم لإجراء مزيد من التحقيقات".





