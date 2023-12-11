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عربي-دولي

العفو الدولية تكشف خلال تحقيقاتها مقتل أكثر من 40 فلسطينياً بذخائر أميركية

Lebanon 24
11-12-2023 | 14:37
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كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، خلال تحقيقاتها الجديدة أن 43 مدنياً فلسطينياً قتلوا بذخائر أميركية، خلال غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منازل بقطاع غزة".
وقالت المنظمة الدولية في سلسلة تدوينات نشرتها على حسابها عبر منصة "إكس": "إننا نطالب بالتحقيق بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مدنيين في غزة باعتبارهما "جرائم حرب".
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وأوضحت المنظمة أن "الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت في 10 تشرين الأول الماضي منزل عائلة النجار في مدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل 24 شخصاً".
واستهدفت الغارة الثانية في 22 تشرين الأول الماضي منزل عائلة أبو معيلق في المدينة نفسها، وأسفرت عن مقتل 19 شخصًا، بحسب المنظمة.
وطالبت المنظمة من الولايات المتحدة التوقف فوراً عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي يرجح أنها تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي".


المصدر: عرب 48
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