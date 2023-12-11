غالانت: إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يقترب "من النقطة الحاسمة في الحملة في شمال غزة ومدينة غزة"، مطالباً مقاتلي وقادة حماس في الميدان بالاستسلام "وإلا سيقتلون".

وقال إن "إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة".

وأكد أن "إسرائيل منفتحة على مناقشة جميع البدائل بشأن من يتولى زمام الأمور في غزة ما دام لن يكون معاديا لإسرائيل".

وأضاف غالانت، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن إسرائيل منفتحة كذلك على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع جماعة حزب الله شريطة أن يتضمن هذا الاتفاق منطقة آمنة على الحدود وضمانات مناسبة.

ورداً على سؤال عن تقارير أفادت باستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، قال غالانت إن الجيش "يعمل وفقاً للقانون الدولي". (سكاي نيوز)