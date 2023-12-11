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عربي-دولي
تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى.. من ستشمل؟
Lebanon 24
11-12-2023
|
14:47
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ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن جهود التفاوض على صفقة جديدة بين "اسرائيل" وحركة "حماس" لتبادل الأسرى قد تبدأ قريباً.
ونقلت وسائل الاعلام عن مصدر رفيع قوله ان صفقة التبادل المحتملة قد تشمل النساء والمصابين والمرضى والمسنين.
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المصدر: الحدث
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