صحيفة عبرية: لا مفر من المفاوضات لعودة الأسرى وغرورهم أوصلنا إلى هذه الحال

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تقول إسرائيل إنها اقتربت من نقطة الصفر خلال معاركها البرية في غزة، أي الوصول إلى حركة حماس، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل مخطئة إذا رأت أن رفع العلم في غزة والوهم بأنه انتصار.الصحيفة اعتبرت أن الجيش لم يدخل إلى هناك لاحتلال القطاع، وإذا واصل العلم الرفرفة هناك لبضعة أشهر، فهذا يعني أننا عالقون هناك بشكل كبير.وكتب ناحوم برنياع في افتتاحية الصحيفة أن المحاولة الأخيرة للجيش الإسرائيلي لتحرير أحد الأسرى في غزة انتهت بمقتله، ولا مفر من العودة للمفاوضات، من أجل إعادة الأسرى.وتابع بأن رئيس مجلس الأمن القومي، الوزير تساحي هنغبي "مثال حي على انغلاق الحس، والغرور، والعمى الذي استشرى في المنظومة المسؤولة عن مصيرنا ويواصل تنقيط غروره في كل قناة محتملة".ولفت إلى أن رئيس شعبة الاستخبارات "أمان" اللواء اهرون هاليفا لا يحتمل رشقات النقد ومنطو على نفسه في المداولات.