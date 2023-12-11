Advertisement

عربي-دولي

صحيفة عبرية: لا مفر من المفاوضات لعودة الأسرى وغرورهم أوصلنا إلى هذه الحال

Lebanon 24
11-12-2023 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1140101-638379287564024936.jpeg
Doc-P-1140101-638379287564024936.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقول إسرائيل إنها اقتربت من نقطة الصفر خلال معاركها البرية في غزة، أي الوصول إلى حركة حماس، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل مخطئة إذا رأت أن رفع العلم في غزة  والوهم بأنه انتصار.
Advertisement

الصحيفة اعتبرت أن الجيش لم يدخل إلى هناك لاحتلال القطاع، وإذا واصل العلم الرفرفة هناك لبضعة أشهر، فهذا يعني أننا عالقون هناك بشكل كبير.

وكتب ناحوم برنياع في افتتاحية الصحيفة أن المحاولة الأخيرة للجيش الإسرائيلي لتحرير أحد الأسرى في غزة انتهت بمقتله، ولا مفر من العودة للمفاوضات، من أجل إعادة الأسرى.

وتابع بأن رئيس مجلس الأمن القومي، الوزير تساحي هنغبي "مثال حي على انغلاق الحس، والغرور، والعمى الذي استشرى في المنظومة المسؤولة عن مصيرنا ويواصل تنقيط غروره في كل قناة محتملة".

ولفت إلى أن رئيس شعبة الاستخبارات "أمان" اللواء اهرون هاليفا لا يحتمل رشقات النقد ومنطو على نفسه في المداولات.



المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:58 | 2023-12-11
17:39 | 2023-12-11
17:00 | 2023-12-11
16:57 | 2023-12-11
16:49 | 2023-12-11
16:30 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24