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عربي-دولي

تونس تطالب بـتضامن دولي أكبر في مكافحة الهجرة غير النظامية

Lebanon 24
11-12-2023 | 15:15
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طالبت تونس، اليوم، بـ"تضامن دولي أكبر في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية"، مؤكدة التزامها بحماية جميع المهاجرين على أراضيها.

 

جاء ذلك خلال لقاء في جنيف جمع نبيل عمار وزير الخارجية التونسي مع إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وفق بيان للخارجية التونسية.

 

وقالت الخارجية التونسية، إن "عمار جدد مطالبة تونس بتضامن أكبر وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية باعتبارها مسؤولية مشتركة لا يمكن لأي دولة تحمّلها بمفردها".

 

وأضافت أن عمار "أكد التزام السلطات التونسية بحماية جميع المهاجرين الذين يتواجدون على أراضيها، في كنف احترام حقوقهم".

 

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.
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(الأناضول)
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