زيلينسكي: تأخير المساعدات الأميركية لأوكرانيا "تحقيق لأحلام" بوتين

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن كييف تعتمد على الولايات المتحدة، وأن تأخير المساعدات العسكرية يُعد «تحقيقاً لأحلام» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في خطاب بـ«جامعة الدفاع الوطني» في واشنطن: «يجب أن يخسر بوتين... يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا، ونأمل بالدرجة نفسها أن نتمكن من الاعتماد عليكم»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي إشارة إلى السجالات في الكونغرس المرتبطة بحزمة الدعم العسكري الجديدة لأوكرانيا، قال: «إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حل في (كابيتول هيل) مصدر إلهام له، فإنه فقط بوتين وزمرته المريضة».

(وكالات)