Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: تأخير المساعدات الأميركية لأوكرانيا "تحقيق لأحلام" بوتين

Lebanon 24
11-12-2023 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1140109-638379308501800445.jpg
Doc-P-1140109-638379308501800445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن كييف تعتمد على الولايات المتحدة، وأن تأخير المساعدات العسكرية يُعد «تحقيقاً لأحلام» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال في خطاب بـ«جامعة الدفاع الوطني» في واشنطن: «يجب أن يخسر بوتين... يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا، ونأمل بالدرجة نفسها أن نتمكن من الاعتماد عليكم»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وفي إشارة إلى السجالات في الكونغرس المرتبطة بحزمة الدعم العسكري الجديدة لأوكرانيا، قال: «إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حل في (كابيتول هيل) مصدر إلهام له، فإنه فقط بوتين وزمرته المريضة».

(وكالات)
Advertisement

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:58 | 2023-12-11
17:39 | 2023-12-11
17:00 | 2023-12-11
16:57 | 2023-12-11
16:49 | 2023-12-11
16:30 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24