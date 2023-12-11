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السنوار يقطع الاتصالات بخصوص المفاوضات حول الأسرى

Lebanon 24
11-12-2023 | 15:43
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أفاد تقرير صحفي أميركي أن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، أبلغ المفاوضين المصريين، خلال المحادثات المتصلة بتبادل الأسرى، أن "الحرب لن تنتهي بسرعة".
وذكرت وول ستريت جورنال الأميركية، أن السنوار "أوقف الاتصالات الخاصة بتبادل الأسرى مع إسرائيل مرات عدة حتى يضغط على إسرائيل"، حسبما نقلت الصحيفة عن وسطاء مصريين" لم تسمهم.
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التقرير أشار كذلك إلى أن السنوار "أبلغ الوسطاء المصريين أن الحرب لن تنتهي قريباً كما انتهت جولات المواجهة السابقة في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة أن القيادي البارز في حماس، الذي تشير الصحيفة إلى أنه يقود المواجهات المسلحة ضد إسرائيل حالياً في القطاع الفلسطيني"، قال إن "القتال قد يستمر إلى أسابيع"، ما يشير إلى أنه يريد الضغط على إسرائيل قدر استطاعته بشأن ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة".
وفي أعقاب كسر الهدنة الإنسانية الأولى التي جرى التوصل إليها في 24 تشرين الثاني الماضي بوساطة مصرية قطرية أميركية، تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بالتسبب في عدم تمديد الهدنة.
اتهمت إسرائيل حماس برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها، فيما حمّل بيان لحركة المقاومة الفلسطينية، إسرائيل، المسؤولية عن عدم التجاوب مع ما طرحته من بدائل.



المصدر: إذاعة مونت كارلو - الشرق الأوسط - المدن جرس سكوب - رصد لبنان 24 - وكالات
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