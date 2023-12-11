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مسؤول أممي: استمرار تقديم المساعدات بمناطق "الحوثي" باليمن

Lebanon 24
11-12-2023 | 16:30
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أعلن القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن بيتر جميس هوكين، اليوم، أنه يجري العمل "بشكل حثيث" لأجل استمرار تقديم المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي شمالي اليمن، بعد نحو أسبوع من إعلان برنامج الأغذية العالمي إيقافها.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع هوكين مع أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في جماعة الحوثي إبراهيم الحملي بمدينة الحديدة (غرب).

 

وخلال اللقاء استعرض الحملي "تداعيات قرار برنامج الأغذية العالمي بشأن إيقاف توزيع المساعدات الغذائية"، مشيرا إلى أن ذلك "يفاقم المعاناة الإنسانية بشكل أسوأ، ويشكل تهديدا على حياة الملايين".

 

بدوره، قال هوكين إنه "يتم العمل بشكل حثيث، بما يكفل عدم إيقاف المساعدات في ظل الحاجة الإنسانية الكبيرة لها"، دون تفاصيل. 

 

وبسبب تداعيات الحرب، يعاني اليمن واحدة من "أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم"، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات، وفقا للأمم المتحدة.

( الأناضول)
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