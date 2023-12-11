مسؤول إسرائيلي سابق يرشح هذه الدولة العربية لإدارة غزة.. والضفة للأدرن

في ظل الحديث عن صفقة جديدة لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل كشف الوزير الإسرائيلي السابق، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفغيدور ليبرمان، عن الحل الوحيد لمعضلة غزة.

ويرى ليبرمان أن الحل الوحيد هو منح غزة لمصر كي تديرها، وفي الضفة نقل المسؤولية عن مناطق (أ) للأردن كي يديرها، باعتبار هذا الحل الوحيد من أجل الاستقرار في المنطقة.

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وفي تصوره لما بعد الحرب تابع ليبرمان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن العودة بعقارب الساعة إلى الوراء أمر ممكن، وإنه يرى أن الحل يكمن في إلغاء اتفاقيات أوسلو، ومنح غزة لمصر، ومناطق معينة بالضفة للأردن، لأن فكرة عودة السلطة لغزة عقيمة، والقوى المتعددة الجنسيات لن تحل المشكلة مثل "اليونيفيل" في لبنان.

ولفت إلى أن مصر هي الوحيدة التي تستطيع السيطرة على غزة، وأن على "إسرائيل" إغلاق المعابر مع غزة تماماً وإلى الأبد، والتخلي عن تزويدها بالماء والكهرباء، ويجب وضع المصريين تحت الأمر الواقع قائلاً: "إذا لم يعجب هذا المصريين فليفعلوا ما يريدون".







