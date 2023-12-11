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عربي-دولي
رئيس مؤتمر "COP28": علينا الوصول إلى نتيجة تحترم العلم
Lebanon 24
11-12-2023
|
16:57
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أكد الدكتور سلطان الجابر، وزيرة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، الإثنين، إنه ما زال أمام مندوبي البلدان الذين يتفاوضون للتوصل إلى اتفاق قبل اختتام المؤتمر "الكثير من العمل" بعد صدور نسخة جديدة من مسودة النص النهائي.
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وقال الجابر خلال مؤتمر صحافي: "نعم حققنا تقدما ولكن ما زال أمامنا الكثير من العمل ... علينا أن نصل إلى نتيجة تحترم العلم وتبقي في متناول اليد هدف حد الاحترار عند 1.5 درجة مئوية".
وقال عشية الموعد الرسمي المقرر لاختتام المؤتمر: "ما زال علينا أن نتجاوز الكثير من الخلافات... ليس لدينا وقت نضيعه".
وأضاف: "تعرفون ما الذي ما زال ينبغي الاتفاق بشأنه وتعرفون أنني أريدكم أن تصلوا إلى أقصى الطموح بشأن كل المسائل بما في ذلك الصيغة المتعلقة بالوقود الأحفوري".
ويتعين على مجموعات الدول أن تناقش النص بهدف التوصل إلى توافق قبل الموعد الذي حدده الجابر نفسه وهو الثلاثاء في الحادية عشرة صباحا بتوقيت الإمارات.
وقال الجابر: "لدينا نص وعلينا أن نتفق على النص. لقد قارب وقت التفاوض على نهايته وليس هناك مجال للتردد. حان وقت اتخاذ القرار".
وأضاف: "لدينا الفرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نرسل من خلالها إشارة إلى العالم مفادها أن التعددية والعمل المشترك نهجٌ ناجح، وأن الجهود التي نقوم بها تتماشى مع النتائج العلمية ويمكنها أن تسهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
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