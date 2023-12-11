17
o
بيروت
18
o
طرابلس
27
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإتّحاد الأوروبي يُجيز دواء يعالج سرطاناً شائعاً لدى النساء
Lebanon 24
11-12-2023
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة الأدوية البريطانية "غلاسكو سميث كلاين" الإثنين أنها حصلت على مواقفة أوروبية لبيع "جيمبرلي" (Jemperli) الذي يُستخدم لعلاج النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم ويُعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.
Advertisement
وأشارت "غلاسكو سميث كلاين" في بيان، إلى أن "المفوضية الأوروبية أجازت بيع "جيمبرلي" (الاسم التجاري لدوستارليماب) الذي يؤخَذ مع الكاربوبلاتين والباكليتاكسيل (علاج كيميائي) لدى النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشف لديهنّ حديثا أو كان متكررا".
واتخذ هذا القرار استنادا إلى دراسة أظهرت تأثيرا إيجابيا للعلاج في ما يخص "الاستمرار من دون تقدّم" السرطان، أي الفترة التي لا يتفاقم خلالها السرطان لدى المريض، و"البقاء على قيد الحياة عموما".
وسبق أن وافقت السلطات الصحية في دول أخرى منها الولايات المتحدة في نهاية الصيف، على بيع "جيمبرلي".
ويصيب سرطان بطانة الرحم النساء بعد انقطاع الطمث عادة، ويظهر بداية في طبقة الخلايا التي تشكل البطانة الداخلية للرحم، ويُعدّ أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، إذ يبلغ عدد الإصابات به نحو عشرة آلاف سنويا في فرنسا.
ومع أن الأمل في علاجه أفضل نسبيا مقارنة بالسرطانات النسائية الأخرى كعنق الرحم والمبيض، يبقى سببا لعدد كبير من الوفيات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
Lebanon 24
"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
04:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
07:31 | 2023-12-11
11/12/2023 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
16:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
Lebanon 24
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
04:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:39 | 2023-12-12
أوكرانيا تعلن إسقاط 9 طائرات مسيّرة وصاروخين من روسيا
00:35 | 2023-12-12
سنتكوم: لا ضحايا جراء صاروخ حوثي أصاب ناقلة نرويجية قبالة اليمن
00:29 | 2023-12-12
تل أبيب تتحدث عن تقدم في غزة.. وسرايا القدس تعلن عن خسائر إسرائيلية
00:24 | 2023-12-12
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:19 | 2023-12-12
بقوة 5.7 درجة... هزة أرضية تضرب أفغانستان
00:17 | 2023-12-12
حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي داخل غزة إلى ارتفاع
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
12/12/2023 07:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
12/12/2023 07:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
12/12/2023 07:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24