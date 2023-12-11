غالانت: تل أبيب لا تنوي البقاء دائماً في قطاع غزة

Advertisement

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم أن "تل أبيب لا تنوي البقاء دائماً في قطاع غزة وإنها منفتحة على مناقشة بدائل من سيسيطر على القطاع ما دام أنه ليس من الجماعات المعادية لإسرائيل".وأضاف: "إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله شريطة أن يتضمن هذا الاتفاق منطقة آمنة على الحدود وضمانات مناسبة".وأكد أن "إسرائيل ستتخذ أي إجراء من أجل تدمير حماس، لكن لا نية لدينا للبقاء دائما في قطاع غزة".