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عربي-دولي

زيلينسكي: أوكرانيا تُقاتل دفاعاً عن الحريات في أوروبا

Lebanon 24
11-12-2023 | 19:00
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ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة مواصلة دعم كييف عسكرياً، محذّراً خلال خطاب ألقاه في واشنطن أمس الإثنين من أنّ الإخفاق في مساعدة بلاده على دحر الغزو الروسي يحقّق أحلام الكرملين بتدمير الديمقراطية في أوروبا.
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وأكّد زيلينسكي، مخاطباً مجموعة من الضباط الأميركيين في جامعة الدفاع الوطني، بأنّ "أوكرانيا لا تقاتل من أجل وجودها فحسب، بل دفاعاً عن الحريات في أوروبا والتي ازدهرت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي".
وشدّد على أنّ "على السياسيين ألا يخونوا الجندي، محذّراً من أنّ "إيقاف المساعدات الأميركية هو أمر يرحّب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقال: "إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حلّ في الكابيتول هيل مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته المريضة فحسب.. تتحقق أحلامهم عندما يرون التأخيرات".
وتابع: "يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكّن من الاعتماد عليكم".
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