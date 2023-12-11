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مجلس النواب الأميركي يصوّت الخميس على إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة بايدن

Lebanon 24
11-12-2023 | 21:00
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قالت النائبة ليزا ماكلين لرويترز أن "مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيصوّت يوم الخميس على إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق الذي يجريه لمساءلة الرئيس الديموقراطي جو بايدن"، وذلك حسبما أبلغ رئيس مجلس النواب مايك جونسون زملاءه الجمهوريين في اجتماع مغلق.
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