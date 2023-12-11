Advertisement

عربي-دولي

بلينكن يبحث مع غانتس سبل تسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن

Lebanon 24
11-12-2023 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1140205-638379591793397408.jpg
Doc-P-1140205-638379591793397408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، مع عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الجهود الجارية لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن المتبقين لدى حركة حماس، وزيادة مستويات المساعدة الإنسانية، ومنع الصراع من التوسع.
Advertisement
وخلال الاتصال الهاتفي بين بلينكن وغانتس، شدد الوزير بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية على الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية.
وأكد بلينكن مجددا أنه على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. وأعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالخطوات الملموسة نحو تحقيق دولة فلسطينية.
ويشهد قطاع غزة، الاثنين، غارات جوية إسرائيلية دامية ومعارك عنيفة بعد تأكيد حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب بعدد من الدول، أن الإفراج عن الرهائن الذين تختطفهم منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الاول، لن يتم سوى من خلال مفاوضات وتبادل أسرى.
وبعد غارات جوية عنيفة ليلا على خان يونس في جنوب القطاع، استهدفت ضربات جديدة إسرائيلية، صباح الاثنين، وسط وشرق المدينة التي لجأ إليها آلاف المدنيين، بعد الفرار من القتال في الشمال.
وتحدثت وزارة الصحة في غزة عن "عشرات" القتلى في القطاع لا سيما في خان يونس ومدينة غزة ومخيم جباليا (شمال) ومخيمي النصيرات والمغازي (وسط)، فيما لا يزال عشرات الضحايا تحت الأنقاض.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، عن سقوط شظايا صواريخ في حولون بضواحي تل أبيب، متحدثة عن "أضرار مادية وإصابة مدني بجروح طفيفة".
اندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس، في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، أسفر عن 1200 قتيل معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية. كذلك اختطف حوالي 240 شخصا ونقلوا إلى قطاع غزة حيث ما زال 137 منهم محتجزين، في حين قتل في الغارات الإسرائيلية والهجوم البري الذي بدأته في 27 أكتوبر نحو 18 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وبدأت اسرائيل عملية برية في القطاع في 27 تشرين الاول. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:32 | 2023-12-12
03:30 | 2023-12-12
03:07 | 2023-12-12
02:55 | 2023-12-12
02:51 | 2023-12-12
02:27 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24