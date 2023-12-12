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عربي-دولي
حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي داخل غزة إلى ارتفاع
Lebanon 24
12-12-2023
|
00:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، وفاة جندي كان قد أصيب الشهر الماضي خلال المعارك الدائرة داخل قطاع غزة.
وقال الجيش إن الجندي الاحتياطي تسفيكا لافي (30 عاما) توفي متأثرا بجراحه، الإثنين.
وبالتالي يرتفع عدد الجنود القتلى في معارك غزة البرية التي بدأت أواخر تشرين الأول الماضي، المعلن عنهم من جانب الجيش الإسرائيلي، إلى 105.
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كما أعلن الجيش أن 3 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، خلال القتال جنوبي غزة الإثنين. (سكاي نيوز عربية)
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