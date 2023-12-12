أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)

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في حفل "إضاءة الشمعدان" التقليدي بالبيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "دفء التواصل الذي أشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع. لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني".تابع بايدن وقال على مسمع أكثر من 800 ضيف حضروا حفل الاستقبال: "سنواصل مساعدة إسرائيل حتى تتخلص من حماس. لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين (الإسرائيليون) لأن الرأي العام العالمي قد يتغير، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك. وكما قلت بعد الهجوم (7 تشرين الأول) فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقها بالوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع".وقبل حفل الاستقبال، أمس الاثنين، احتشدت أكثر من 20 امرأة يهودية خارج بوابات البيت الأبيض، وقمن بتقييد أجسادهن بالسلاسل إلى سياجه، وهن يرتدين قمصانا مكتوبا عليها "ليس باسمنا" وأطلقن هتافات تطالب بوقف النار في غزة ووقف الإبادة الجماعية، في وقت أوضح آخر استطلاع للرأي، أن معظم الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامله في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.وكان بايدن الذي اعتزم مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراءات تؤدي إلى عزله، قال الشيء نفسه عن صهيونيته عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومة الطوارئ خلال زيارته في 21 تشرين الأول الماضي إلى إسرائيل، وفقا لما نقلت "رويترز" ذلك الوقت عن مسؤول أميركي مطلع على ما أُدلي به من تصريحات في اجتماع مغلق بقاعة أحد فنادق تل أبيب.(العربية)