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أوكرانيا تعلن إسقاط 9 طائرات مسيّرة وصاروخين من روسيا

Lebanon 24
12-12-2023 | 00:39
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 من أصل 15 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على الأراضي الأوكرانية، إلى جانب صاروخين كروز.

وقالت القوات الجوية إن الطائرات من طراز "شاهد" إيرانية الصنع التي أطلقتها روسيا، تم تدميرها في عدة مناطق في أوكرانيا.
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كما تم إسقاط صاروخي "كروز" فوق منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

ولم يذكر سلاح الجو ما حدث للطائرات المسيّرة التي لم يتم إسقاطها، وما إذا كانت هناك أضرار أو خسائر بشرية نتيجة الهجوم. (سكاي نيوز عربية) 
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