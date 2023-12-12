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بعد زيارة بايدن... الرئيس الصيني وصل إلى فيتنام

Lebanon 24
12-12-2023 | 00:48
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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم إلى هانوي عاصمة فيتنام، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي في بكين، في زيارة دولة تهدف إلى مواجهة نفوذ الولايات المتحدة المتنامي.

وذكر تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، "وصل شي جينبينغ ظهر الثاني عشر من كانون الأول بالتوقيت المحلي إلى هانوي في طائرة خاصة وباشر زيارة دولة لجمهورية فيتنام الاشتراكية".
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