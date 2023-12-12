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عربي-دولي
عقب الهجمات على قواعد عسكرية أميركية.. تحذير من الـ "سي آي أيه" لبغداد
Lebanon 24
12-12-2023
|
00:53
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كشف مسؤول عراقي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة للمنطقة من "عواقب وخيمة" إن لم يتحرك لوقف الهجمات على قواعد عسكرية أميركية سواء في العراق أو سوريا، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
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كما أفاد مسؤول أميركي مطلع بأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ السوداني قبل أيام بأن واشنطن تتوقع من المسؤولين العراقيين اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع مثل هذه الهجمات، وتعتقد أن لديهم القدرة على القيام بذلك.
فيما أشار مسؤولان عراقيان إلى أن بلينكن أكد لرئيس الوزراء العراقي أن بلاده ستتعامل مع الأمر بنفسها، مشيرا إلى أن بغداد لم تقم بما يكفي لملاحقة المتورطين.
ملعب ورسائل
من جهته، رأى المحلل السياسي ريناد منصور أن إيران لا تزال تعمل على أن تظل تلك الهجمات أقل من المستوى الذي قد يثير ردا أميركيا عنيفا.
وأضاف منصور: "لقد حافظت كل من طهران وبغداد حتى الآن على خط واضح، مفاده أن العراق لا يستطيع أن يتحول إلى ملعب يمكن أن يقوض استقرار حكومة السوداني."
كما اعتبر أن هذا الأمر يرجع جزئيا إلى دور العراق في تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران، لاسيما أن السوداني نفسه هو من يكون أحيانا حاملا لتلك الرسائل.
وكان السوداني أكد الأسبوع الماضي بعيد الهجوم الكبير الذي استهدف محيط السفارة الأميركية في العاصمة بغداد التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، فضلا عن العاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، كما توعد بملاحقة المتورطين وتوقيفهم.(العربية)
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