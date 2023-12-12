بالفيديو مذيعة أثارت غضب الجمهور.. "أرسلت" قذائف إسرائيلية لقصف غزة

وسط الغارات الإسرائيلية العنيفة والمستمرة منذ أشهر على قطاع غزة المكتظ بالسكان، ظهرت مشاهد وصفت بالمستفزة، لمذيعة إسرائيلية.



فقد أطلت المقدمة السمراء في قناة "كان" الإسرائيلية روتم أشيهون، من على احدى الجبهات بين صفوف الجنود الإسرائيليين.

ومتباهية بدعمها لجيش بلادها، راحت أشيهون توقع على القذائف التي تطلق نحو قطاع غزة.

وبدت في مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، وهي تكتب على القذائف "مع تحياتنا لغزة'".



كما خطت بيدها عبارة "أريد أن أرسل لشعب غزة قذائف المدفعية"، وفق ما أفادت وكالة الاناضول.



وانهالت التعليقات منتقدة لهذا التصرف الذي وصف باللانساني، والمستفز، بينما يسقط يومياً عشرات المدنيين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي أغلبيتهم من الأطفال والنساء. (العربية)