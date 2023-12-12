بعد حكم طالبان.. أفغانستان تخسر لقب أكبر منتج للأفيون في العالم

أصبحت ميانمار أكبر منتج للأفيون في العالم متجاوزة بذلك أفغانستان، حيث حظرت حركة "طالبان" بعد استعادتها السلطة في كابل زراعة الخشخاش.

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وبحسب التقرير الذي أعده "مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة"، فقد أنتجت ميانمار في 2023 ما يقدر بنحو 1080 طنا من الأفيون، أي أكثر بثلاث مرات مما أنتجته أفغانستان من هذا المخدر خلال نفس الفترة.وفي 2022 أنتجت ميانمار 790 طنا من الأفيون الضروري لتصنيع الهيروين، فيما انخفض إنتاج الأفيون في أفغانستان هذا العام بنسبة 95% ليصل إلى حوالي 330 طنا.وجاء هذا الانخفاض الضخم بعد أن حظرت حركة "طالبان" زراعة الخشخاش في أبريل من العام الماضي.وتعتبر المنطقة الحدودية الواقعة بين ميانمار ولاوس وتايلاند والتي يطلق عليها اسم "المثلث الذهبي"، معقلا لإنتاج المخدرات والإتجار بها، وبخاصة الميثامفيتامين والأفيون.ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإن "اقتصاد المواد الأفيونية" في ميانمار يدر ما بين مليار إلى 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل 1.7% إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وسبق أن حظرت "طالبان" زراعة الخشخاش في أفغانستان في عام 2000، قبل أن تطيح الولايات المتحدة بحكمها في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001.