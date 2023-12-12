شهداء فلسطينيون بهجوم مسيّرة إسرائيلية خلال اقتحام جنين

استشهد 3 فلسطينيين على الأقل، في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية بالبلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين، صباح الثلاثاء.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، عملية اقتحام واسعة للجيش الإسرائيلي، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية".

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ونشر الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة، مع قناصة في عدة أبنية خلال اقتحام مناطق متفرقة من المدينة.





كما فرضت آليات عسكرية إسرائيلية طوقا على مخيم جنين ومستشفاها الحكومي، وانتشرت المركبات أيضا في محيط مستشفى الرازي.

ونشرت إسرائيل جرافات مجنزرة دمرت البنية التحتية في مناطق من مدينة جنين ومخيمها.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية من جانب إسرائيل ومستوطنين، تزامنا مع الحرب التي تشنها على قطاع غزة وقتل فيها نحو 18 ألف شخص. (سكاي نيوز)