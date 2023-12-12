Advertisement

عربي-دولي

بعد يوم الاضراب.. دعوات عالمية لمساندة غزة

Lebanon 24
12-12-2023 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1140269-638379690821257534.jpg
Doc-P-1140269-638379690821257534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتوالى دعوات النشطاء في ملف غزة على مواقع التواصل الاجتماعي في استكمال لمسار الضغط الشعبي من أجل الوصول الى وقف لاطلاق النار وإدخال المساعدات الى القطاع.

اذ دعت مجموعة من الاعلاميين والحقوقيين والمؤثرين حول العالم الى اعتصام أمام مقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء للمطالبة بتطبيق القرار 377 ووقوف الامم المتحدة على مسؤولياتها الاساسية بضرورة تحقيق السلام والأمن في العالم. ودعا هؤلاء الى ضرورة نشر هذه الدعوات على نطاق واسع من أجل تكثيف الضغط تضامناً مع غزة.
Advertisement

وفي البحرين، تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات شعبية مكثفة تتوجّه لوزارتي الداخلية والخارجية البحرينية تطالب بإخراج كل من يحمل جوازاً اسرائيلياً من البحرين اضافة الى قطع العلاقات نهائياً مع اسرائيل.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:32 | 2023-12-12
03:30 | 2023-12-12
03:07 | 2023-12-12
02:55 | 2023-12-12
02:51 | 2023-12-12
02:27 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24