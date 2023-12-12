بعد يوم الاضراب.. دعوات عالمية لمساندة غزة

تتوالى دعوات النشطاء في ملف غزة على مواقع التواصل الاجتماعي في استكمال لمسار الضغط الشعبي من أجل الوصول الى وقف لاطلاق النار وإدخال المساعدات الى القطاع.



اذ دعت مجموعة من الاعلاميين والحقوقيين والمؤثرين حول العالم الى اعتصام أمام مقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء للمطالبة بتطبيق القرار 377 ووقوف الامم المتحدة على مسؤولياتها الاساسية بضرورة تحقيق السلام والأمن في العالم. ودعا هؤلاء الى ضرورة نشر هذه الدعوات على نطاق واسع من أجل تكثيف الضغط تضامناً مع غزة.

Advertisement